Непереможений тимчасовий чемпіон: Тайсон підібрав суперника для Кроуфорда

Микола Дендак — 11 листопада 2025, 16:02
Легендарний боксер Майк Тайсон хоче побачити бій володаря тимчасового титулу WBA у першій середні вазі Джарона Енніса з абсолютним чемпіоном світу в другому середньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом.

Про це він сказав у коментарі TalkSPORT.

"Я хочу побачити, як Кроуфорд битиметься з Джароном Еннісом. Я хочу побачити, як він битиметься з одним із братів Чарло. Нехай він кине виклик одному з цих хлопців. Я хочу побачити, як його випробують, як його нокаутують. Я хочу побачити, як він піде в свій куток і глибоко вдихне", – сказав Тайсон.

13 вересня Кроуфорд одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Сауля Альвареса і став першим в історії чоловіком, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях у сучасну еру чотирьох поясів.

Напередодні Джарон Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс WBA у першій середній вазі.

