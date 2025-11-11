Непереможений тимчасовий чемпіон: Тайсон підібрав суперника для Кроуфорда

Легендарний боксер Майк Тайсон хоче побачити бій володаря тимчасового титулу WBA у першій середні вазі Джарона Енніса з абсолютним чемпіоном світу в другому середньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом.

Про це він сказав у коментарі TalkSPORT.

"Я хочу побачити, як Кроуфорд битиметься з Джароном Еннісом. Я хочу побачити, як він битиметься з одним із братів Чарло. Нехай він кине виклик одному з цих хлопців. Я хочу побачити, як його випробують, як його нокаутують. Я хочу побачити, як він піде в свій куток і глибоко вдихне", – сказав Тайсон.

13 вересня Кроуфорд одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Сауля Альвареса і став першим в історії чоловіком, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях у сучасну еру чотирьох поясів.

Напередодні Джарон Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс WBA у першій середній вазі.