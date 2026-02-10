Українська правда
Енніс та Ортіс проведуть бій у квітні – інсайдер

Олександр Булава — 10 лютого 2026, 22:55
RingMagazine.com

Бій між тимчасовим чемпіоном WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО) з тимчасовим чемпіоном WBC Вірджілом Ортісом (24-0, 22 КО) близькі до угоди про бій.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Поєдинок планують провести у квітні в Лас-Вегасі. Угоду можуть закрити вже цього тижня. Обидві сторони налаштовані оптимістично.

Нагадаємо, у жовтні Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі. Ортіс у листопаді нокаутував Еріксона Лубіна в другому раунді.

Раніше повідомлялося, що чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі проведе бій проти ексчемпіона Даніеля Дюбуа.

