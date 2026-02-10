Енніс та Ортіс проведуть бій у квітні – інсайдер
RingMagazine.com
Бій між тимчасовим чемпіоном WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО) з тимчасовим чемпіоном WBC Вірджілом Ортісом (24-0, 22 КО) близькі до угоди про бій.
Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.
Поєдинок планують провести у квітні в Лас-Вегасі. Угоду можуть закрити вже цього тижня. Обидві сторони налаштовані оптимістично.
Нагадаємо, у жовтні Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі. Ортіс у листопаді нокаутував Еріксона Лубіна в другому раунді.
