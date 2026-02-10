Енніс та Ортіс проведуть бій у квітні – інсайдер

Бій між тимчасовим чемпіоном WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО) з тимчасовим чемпіоном WBC Вірджілом Ортісом (24-0, 22 КО) близькі до угоди про бій.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Поєдинок планують провести у квітні в Лас-Вегасі. Угоду можуть закрити вже цього тижня. Обидві сторони налаштовані оптимістично.

Jaron “Boots” Ennis vs. Vergil Ortiz Jr. is being targeted for April in Las Vegas and could be finalized this week, sources tell @ringmagazine. Lots of optimism on both sides a deal within reach for the best fight at 154 pounds. pic.twitter.com/EuVTBbDsMV — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 9, 2026

Нагадаємо, у жовтні Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі. Ортіс у листопаді нокаутував Еріксона Лубіна в другому раунді.

Раніше повідомлялося, що чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі проведе бій проти ексчемпіона Даніеля Дюбуа.