Гірн анонсував наступний бій Енніса
Промоутер Едді Гірн заявив, що тимчасовий чемпіон WBA у першій середній вазі Джарон Енніс (35-0, 31 КО) наступний бій проведе у травні.
Про це промоутер розповів у коментарі Ring Magazine.
Суперник Енніса наразі залишається невідомим. Гірн назвав можливі варіанти.
"Джош Келлі – це, очевидно, бій, який можна організувати. Або із Ксандером Заясом чи Джермеллом Чарло.
Є ціла низка варіантів, ми підберемо для нього великий бій, і він вийде в ринг у травні", – заявив Гірн.
Раніше повідомлялося, що Енніс був близьким до угоди про бій з тимчасовим чемпіоном WBC Вірджілом Ортісом. Поєдинок мав відбутися у квітні в Лас-Вегасі
Нагадаємо, у жовтні Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.