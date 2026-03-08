Гірн анонсував наступний бій Енніса

Промоутер Едді Гірн заявив, що тимчасовий чемпіон WBA у першій середній вазі Джарон Енніс (35-0, 31 КО) наступний бій проведе у травні.

Про це промоутер розповів у коментарі Ring Magazine.

Суперник Енніса наразі залишається невідомим. Гірн назвав можливі варіанти.

"Джош Келлі – це, очевидно, бій, який можна організувати. Або із Ксандером Заясом чи Джермеллом Чарло. Є ціла низка варіантів, ми підберемо для нього великий бій, і він вийде в ринг у травні", – заявив Гірн.

Раніше повідомлялося, що Енніс був близьким до угоди про бій з тимчасовим чемпіоном WBC Вірджілом Ортісом. Поєдинок мав відбутися у квітні в Лас-Вегасі

Нагадаємо, у жовтні Енніс впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.