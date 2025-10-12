Два нокдауни, білий рушник і дострокова зупинка: Енніс "знищив" Ліму за 2 хвилини
Талановитий американський боксер Джарон Енніс (35-0, 31 КО) успышно дебютував у ваговій категорії до 69,9 кг.
Він нокаутував Уїсму Ліму (14-2, 10 КО) ще в першому раунді.
Боксери активно діяли в першу хвилини, а потім Ліма пропустив аперкот і боковий, після чого опинився в нокдауні.
Він зупів піднятися, але згодом знову упав на ринг. Рефері старався йому допомогти, рахуючи відлік не зовсім швидко, навіть вступав із ним у діалог.
Прийти до тями опонент Енніса не зумів – Джарон продовжив тиснути, що й призвело до того, що кут Уїсми і рефері одночасно зупинили поєдинок.
Бокс
Джарон Енніс (США) – Уїсма Ліма (Ангола) TKO1
Нагадаємо, в останньому бою Енніс впевнено здолав литовця Еймантаса Станіоніса, а перед цим рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна.