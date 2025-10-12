Два нокдауни, білий рушник і дострокова зупинка: Енніс "знищив" Ліму за 2 хвилини

Талановитий американський боксер Джарон Енніс (35-0, 31 КО) успышно дебютував у ваговій категорії до 69,9 кг.

Він нокаутував Уїсму Ліму (14-2, 10 КО) ще в першому раунді.

Боксери активно діяли в першу хвилини, а потім Ліма пропустив аперкот і боковий, після чого опинився в нокдауні.

‘Boots’ Ennis DROPS Uisma Lima in Round 1!! 😱#EnnisLima | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/aK1PaXolef — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 12, 2025

Він зупів піднятися, але згодом знову упав на ринг. Рефері старався йому допомогти, рахуючи відлік не зовсім швидко, навіть вступав із ним у діалог.

‘Boots’ Ennis DROPS Uisma Lima AGAIN‼️#EnnisLima | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/sDiQMG0oiW — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 12, 2025

Прийти до тями опонент Енніса не зумів – Джарон продовжив тиснути, що й призвело до того, що кут Уїсми і рефері одночасно зупинили поєдинок.

Бокс

Джарон Енніс (США) – Уїсма Ліма (Ангола) TKO1

Нагадаємо, в останньому бою Енніс впевнено здолав литовця Еймантаса Станіоніса, а перед цим рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна.