Енніс назвав бажаних суперників після яскравої перемоги над Лімою
Джарон Енніс
Боксер першої середньої ваги Джарон Енніс висловився про своїх наступних суперників після перемоги над Уїсмою Лімою.
Слова спортсмена наводить ESPN.
"Я знаю, що Ортіс зараз зосереджений на своєму поєдинку, але я хочу, щоб наступним був саме він. Якщо Вірджил не захоче битись, то я розраховую зустрітись із Чарло, Фундорою або Зеєсом.
Послухайте, будь-хто може отримати бій. Це мій дивізіон", – резюмував Енніс.
Завдяки цій перемозі американець став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBA.
Раніше Енніс впевнено здолав литовця Еймантаса Станіоніса, а перед цим рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна.