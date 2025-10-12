Українська правда
Енніс назвав бажаних суперників після яскравої перемоги над Лімою

Володимир Максименко — 12 жовтня 2025, 08:08
Боксер першої середньої ваги Джарон Енніс висловився про своїх наступних суперників після перемоги над Уїсмою Лімою.

Слова спортсмена наводить ESPN.

"Я знаю, що Ортіс зараз зосереджений на своєму поєдинку, але я хочу, щоб наступним був саме він. Якщо Вірджил не захоче битись, то я розраховую зустрітись із Чарло, Фундорою або Зеєсом.
Послухайте, будь-хто може отримати бій. Це мій дивізіон", – резюмував Енніс.

Завдяки цій перемозі американець став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBA.

Раніше Енніс впевнено здолав литовця Еймантаса Станіоніса, а перед цим рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна.

