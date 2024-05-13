Член команди Усика, якого вдарив батько Ф'юрі, розкрив подробиці сутички
Станіслав Степчук, член команди чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО), прокоментував інцидент з Джоном Ф'юрі, батьком володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0 -1, 24 КО).
Станіслав поділився своєю версією конфлікту в інтерв'ю Seconds Out .
"Я просто хотів підтримував нашу команду. Ми тільки кричали: «Усик, Усик», я його не чіпав. Він не витримав, він збожеволів... Якщо він від одного імені лютує, що буде в день бою. Я хотів його вдарити, але через різницю у віці це було б не дуже чесно.
Для його здоров'я йому не варто дивитися поєдинок, тому що він може отримати серцевий напад та закінчити у машині швидкої допомоги. Реакція Усіка? Він просто сміявся", – розповів Степчук.
Нагадаємо, Джон Ф'юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розтин. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.
Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму у тренувальному таборі.