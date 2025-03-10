Український художник відтворив легендарний момент бою Усик – Ф'юрі

Український митець з Енергодара Сергій Техов знову здивував світ, написавши картину на честь Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.

Художник показав, як проходив процес створення полотна, на якому він зобразив першу зустріч на ринзі українця та британця за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Сергій витратив чимало часу на цю картину, про що сповістив своїх прихильників в Інстаграмі. Український боксер Олександр Усик не тільки вподобав шедевр співвітчизника, але й поширив це відео на свою аудиторію.

Зазначимо, що Техов не вперше малює Усика на полотні. У 2024 році художник продав на міжнародному аукціоні картину, на якій зобразив Олександра, за мільйон гривень, пожертвувавши всі гроші на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

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Нагадаємо, минулого року Усик провів два поєдинки проти Ф'юрі. Перший бій відбувся 18 травня. Тайсон зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс WBC, а українець став абсолютним чемпіоном.

Реванш відбувся 21 грудня. Олександра здобув ще більш переконливішу перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.