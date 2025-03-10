Український художник відтворив легендарний момент бою Усик – Ф'юрі
Український митець з Енергодара Сергій Техов знову здивував світ, написавши картину на честь Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.
Художник показав, як проходив процес створення полотна, на якому він зобразив першу зустріч на ринзі українця та британця за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Сергій витратив чимало часу на цю картину, про що сповістив своїх прихильників в Інстаграмі. Український боксер Олександр Усик не тільки вподобав шедевр співвітчизника, але й поширив це відео на свою аудиторію.
Зазначимо, що Техов не вперше малює Усика на полотні. У 2024 році художник продав на міжнародному аукціоні картину, на якій зобразив Олександра, за мільйон гривень, пожертвувавши всі гроші на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.
Нагадаємо, минулого року Усик провів два поєдинки проти Ф'юрі. Перший бій відбувся 18 травня. Тайсон зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс WBC, а українець став абсолютним чемпіоном.
Реванш відбувся 21 грудня. Олександра здобув ще більш переконливішу перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.