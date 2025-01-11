The Ring Awards 2024. Усик та Богачук номіновані. Онлайн-трансляція

У суботу, 11 січня, о 22:00 за київським часом відбудеться церемонія нагородження The Ring Awards 2024.

Зокрема, на нагороди номіновані відразу два українським боксери – чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО), а також боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (25-2, 24 KO).

Усик претендує на дві нагороди – в номінації боксер 2024 року та бій року. Йдеться саме про перший поєдинок проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Також в номінації бій року поєдинок Богачука проти Вірджіла Ортіса.

Раніше Олександр Усик (23-0, 14 КО) був визнаний найкращим боксером 2024 року за версію ESPN.