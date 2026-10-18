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Колишній суперник Усика кількома словами описав успіх Дюбуа над Вордлі

Руслан Травкін — 18 жовтня 2026, 03:27
Колишній суперник Усика кількома словами описав успіх Дюбуа над Вордлі
Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі
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Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 90,8 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) висловився про яскраву перемогу Даніеля Дюбуа над Фабіо Вордлі.

У соцмережі "Х" (колишній "Твіттер" – прим.) він зробив пост, де описав успіх кількома словами.

"Знищення! Молодець, Даніель Дюбуа".

Чемпіон світу за версією WBO за два раунди впорався з суперником. Даніель мав тотальну перевагу за влучними ударами.

Огляд бою Дюбуа – Вордлі

Зазначимо, що напередодні двобою Белью вірив у перемогу Фабіо.

Тайсон Ф'юрі надав власну оцінку цьому поєдинку. Легендарний Тедді Атлас знайшов причину такого провалу від Вордлі.

Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі

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