Колишній суперник Усика кількома словами описав успіх Дюбуа над Вордлі
Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі
Queensberry Promotions
Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 90,8 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) висловився про яскраву перемогу Даніеля Дюбуа над Фабіо Вордлі.
У соцмережі "Х" (колишній "Твіттер" – прим.) він зробив пост, де описав успіх кількома словами.
"Знищення! Молодець, Даніель Дюбуа".
Чемпіон світу за версією WBO за два раунди впорався з суперником. Даніель мав тотальну перевагу за влучними ударами.
Огляд бою Дюбуа – Вордлі
Зазначимо, що напередодні двобою Белью вірив у перемогу Фабіо.
Тайсон Ф'юрі надав власну оцінку цьому поєдинку. Легендарний Тедді Атлас знайшов причину такого провалу від Вордлі.