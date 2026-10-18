Колишній суперник Усика кількома словами описав успіх Дюбуа над Вордлі

Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 90,8 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) висловився про яскраву перемогу Даніеля Дюбуа над Фабіо Вордлі.

У соцмережі "Х" (колишній "Твіттер" – прим.) він зробив пост, де описав успіх кількома словами.

"Знищення! Молодець, Даніель Дюбуа".

Demolition! Well done to Daniel Dubois.. 👏🔥👏 — Tony Bellew (@TonyBellew) October 17, 2026

Чемпіон світу за версією WBO за два раунди впорався з суперником. Даніель мав тотальну перевагу за влучними ударами.

Огляд бою Дюбуа – Вордлі

Зазначимо, що напередодні двобою Белью вірив у перемогу Фабіо.

Тайсон Ф'юрі надав власну оцінку цьому поєдинку. Легендарний Тедді Атлас знайшов причину такого провалу від Вордлі.