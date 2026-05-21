Ви побачите нове обличчя боксу: Верховен – про битву з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився думками щодо битви проти Олександра Усика (24-0, 15 КО) за чемпіонський титул WBC.

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Нідерландець підтвердив, що перехід у бокс після багатьох років домінування у своєму виді спорту й одразу битва за пояс проти чинного короля хевівейту виглядає, наче сценарій фільму. Він збирається скористатись цим шансом і здивувати скептиків.

"Так і є. Безумовно. Це професійний боксерський бій, але я був у єдиноборствах і навколо них усе своє життя. У мене понад 70 професійних боїв з кікбоксингу, тому я звик до цього. Я звик до такого тиску. Я брав участь у чемпіонських боях протягом останнього десятиліття. Тому для мене цей тиск не змінюється. Він такий самий.

Неважливо, з ким я стикаюся. Я люблю те, що робить Усик, і я безмежно поважаю його. Але для мене він просто людина з двома руками і двома ногами. І це те, що я збираюся продемонструвати в суботу. Чи є він тим, хто контролює боксерську гру? Чи розібрав він увесь боксерський світ на частини? Так, він це зробив. Але це те, що я зробив у своєму спорті також.

Тож наскільки це круто, що ці два світи стикаються? Я обожнюю це. Я відчуваю себе благословенним. У суботу ввечері, на шоу "Glory in Giza" історія буде написана, і ви побачите нове обличчя боксу. Погнали", – сказав Верховен.