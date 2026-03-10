Чісора розповів, що бій Усик – Верховен організували завдяки зірці кіно
Британський супертяж Дерек Чісора (36-13, 23 КО) висловився про наступний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Його слова передає Playbook Boxing.
42-річний боксер пояснив, чому українець вирішив битись із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. За його словами, важливу роль в організації цього мегафайту зіграв зірковий актор Джейсон Стетхем.
"Знаєте, чому цей бій відбудеться? Через Джейсона Стетхема. Це близький друг Ріко Верховена, і саме він попросив організувати цей поєдинок. Я просто закрию рот і поїду до Єгипту подивитися на це.
Єдине, що скажу: коли у тебе є гроші, ти можеш зрушити гори. З грошима можна організувати бій де завгодно. Якщо сума правильна, тобі побудують що завгодно", – сказав Чісора.
Зазначимо, що поєдинок Усика проти Верховена відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.
Напередодні українець розповів, проти кого збирається битись до завершення кар'єри. Він заявив, що загалом проведе три бої.