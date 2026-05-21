Усик – це гігантський дешифрувальник: легендарний боєць зробив прогноз на бій українця з Верховеном

Колишній кікбоксер і боєць UFC Алістар Оверім висловився про бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) з Ріко Верховеном.

Його слова передає The Ariel Helwani Show.

Нідерландець, який виграв чемпіонський титул за правилами MMA та K-1, з нетерпінням очікує на майбутнє протистояння. Він віддав належне Олександру Усику, якого вважає фаворитом, але не став списувати з рахунків і свого земляка.

"Усик – це гігантський дешифрувальник. Він із тих, хто просто розшифровує людей і зламує їхні коди. Він просто дивиться на Ріко: "О, це ніби невідомий код, кремезний джентльмен, 125 кг. Тут є певна перевага у вазі, солідне резюме, і давайте просто подивимося, як я можу зламати цей код за цими правилами боксу. Ікс-фактор – це те, що робить цей бій прекрасним, тому що Ріко перевірений у боях, його мотивація на висоті, але все одно залишається цей ікс-фактор. Ми ніколи не бачили їх у боксі. Думаю, в цьому і є краса цього поєдинку. Ми побачимо, як обидва бійці підвищуватимуть оберти та підлаштовуватимуться по ходу. Усику є що втрачати, тоді як Ріко втрачає значно менше. Верховен використовував боксерську роботу ніг, боксерські стійки та боксерські фінти на рингу для кікбоксингу, і саме це приносило йому перемоги в кікбоксингу. Чого ми ще не бачили, так це Ріко в боксерському поєдинку з кимось, хто робить усе це краще за нього", – сказав Оверім.

Оцінюючи шанси, нідерландець порівняв їх 4 до 1. Він переконаний, що обидва чемпіони зроблять все для перемоги.

"Я схиляюся до варіанту 80% на Усика, 20% на Ріко. Буду реалістом. Це територія Олександра. Але для Ріко є шлях для прориву. Вони виходять туди не для того, щоб програвати. Мені особисто цікаво побачити план на бій і те, як він його реалізує", – підсумував Алістар.

Нагадаємо, що бій відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

