Не змогли виплатити обіцяний бонус: у Ломаченка зірвалася угода з компанією DMG Promotions

Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) був близьким до підписання співпраці з промоутерською компанією DMG Promotions.

Про це розповів журналіст Ден Рафаель.

"Протягом усієї своєї кар'єри він співпрацював із промоутерською компанією Top Rank. Потім він завершив кар'єру, але цікаво те, що коли його менеджер Егіс Клімас оголосив про його повернення на ринг, він окремо наголосив: боксер більше не пов'язаний із Top Rank і є вільним агентом. Хоча між ними ніколи не виникало жодних серйозних проблем – навпаки, це були одні з найбільш безпроблемних і дружніх стосунків, які коли-небудь складалися в Top Rank із бійцем такого високого рівня, одним із найкращих незалежно від вагової категорії", – сказав відомий журналіст.

За його інформацією, представники DMG Promotions планували займатися просуванням Ломаченка, який вирішив відновити професійну кар'єру, але відмовилися від цієї ідеї через неспроможність виплатити обіцяний бонус за підписання угоди. Тому варіант із такою співпрацею автоматично відпав.

Раніше Рафаель інформував, що Василь підпише новий контракт із промоутерською компанією Top Rank. Боб Арум підтвердив цю інформацію.

Востаннє Ломаченко боксував навесні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після чого влітку 2026-го оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною, але вирішив повернутися у професійний спорт.

У пресі йому найбільше приписують протистояння з Чарлі Суаресом, яке може відбутися у лютому 2027 року у Лас-Вегасі. Очікується, що переможець такого потенційного двобою зможе побоксувати проти О'Шакі Фостера. Останній вже назвав умову для такого гіпотетичного поєдинку.