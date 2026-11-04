Ломаченко близький до домовленості щодо бою з Суаресом – ЗМІ

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) та Чарлі Суарес (19-0, 11 КО) близькі до домовленості щодо очного бою 13 лютого 2027 року.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Офіційно оголосити протистояння можуть вже цього тижня. Зазначається, що переможець двобою отримає право побитися за титул проти чемпіона за версіями WBC, WBO та IBF у другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостера.

Наразі ще невідомо, де саме може відбутися поєдинок. Фаворитом на цей бій є Лас-Вегас.

Востаннє Ломаченко боксував навесні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після чого влітку 2026-го оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною, але нещодавно заговорили про повернення Василя на профі-ринг.

Відомий журналіст Ден Рафаель вже повідомив, що український боєць підпише новий контракт із промоутерською компанією Top Rank.