Єлисєєв: Усе йде до того, що Берінчик боксуватиме в андеркарді бою Усик – Ф'юрі

Генеральний менеджер Top Boxing Generation Владислав Єлисєєв вважає, що потенційний бій чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) проти ексчемпіона Джо Кордіни (17-1, 9 КО) відбудеться в андеркарті поєдинку між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 KO) та Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 KO).

Його слова передає XSPORT.

"Знаю, що кажуть, що в Дениса буде бій с Кордіною, але офіційної такої інформації не бачив, як і офіційного підтвердження. Все йде до того, що Берінчик боксуватиме в андеркарді в Олександра Усика. Якщо суперником буде Кордіна, то бій насправді дуже цікавий. Його менеджер мій хороший знайомий. Я Кордіну побачив вперше у 2019 році в Монако наживо. Дуже крутий хлопець, дуже швидкий та жорсткий.

Для Берінчика британець дуже серйозний опонент, але знаю та вірю, що Денис впорається. У нього дуже гарне налаштування, у команди Берінчика завжди правильна стратегія. У мене дуже хороші стосунки з Денисом та Єгором Голубом. Вірю в їхню перемогу. Думаю, що за очками Денис переможе приблизно з рахунком 116-112", – сказав Єлисєєв.

Нагадаємо, українець сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете. Це сталося лише через кілька годин після того, як Усик переміг Ф’юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. А бій-реванш між Усиком та Ф’юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

Цікаво, що майбутній суперник Берінчика провів останній бій якраз у андеркарді Усик – Ф’юрі. Тоді він зазнав першої поразки у професійній кар’єрі, поступившись ірландцю Ентоні Какаче (22-1, 8 КО).