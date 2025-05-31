Відомий промоутер вважає Усика одним з двох найкращих боксерів сучасності

Британський промоутер Френк Воррен назвав двох боксерів, яких вважає найкращими у хевівейті в 21 столітті.

Функціонер поспілкувався із Talksport.

"Усик та Ф'юрі мали два дуже близьких поєдинки. Експерти кажуть, що Олександр – найкращий суперважковаговик сучасності.

Якщо це дійсно так, то Тайсон – другий найкращий. Це дійсно факт: ці двоє – найкращі боксери сучасності", – розповів Воррен.

Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше Воррен оцінив можливість повернення "Циганського короля" в ринг.