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Відомий промоутер вважає Усика одним з двох найкращих боксерів сучасності

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 08:54
Відомий промоутер вважає Усика одним з двох найкращих боксерів сучасності
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Британський промоутер Френк Воррен назвав двох боксерів, яких вважає найкращими у хевівейті в 21 столітті.

Функціонер поспілкувався із Talksport.

"Усик та Ф'юрі мали два дуже близьких поєдинки. Експерти кажуть, що Олександр – найкращий суперважковаговик сучасності.

Якщо це дійсно так, то Тайсон – другий найкращий. Це дійсно факт: ці двоє – найкращі боксери сучасності", – розповів Воррен.

Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше Воррен оцінив можливість повернення "Циганського короля" в ринг.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

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