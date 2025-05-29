У нього біполярний розлад: Воррен – про повернення Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен оцінив можливість відновлення кар'єри ексчемпіоном світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі.

Про це промоутер розповів у коментарі talkSPORT.

"У Тайсона біполярний розлад, і він говорить одне, а потім інше. Він вже робив це в минулому. Я не знаю, що він збирається робити. Я думаю, що йому точно не потрібно битися. Якщо він повернеться, то це виключно тому, що він справжній боєць", – заявив він.

На думку промоутера, багато чого визначиться після 19 липня, коли Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа.

"Подивимося, що станеться 19 липня. Це, на мою думку, стане каталізатором для боксу у надважкій вазі. Побачимо, як усе розгортатиметься. Незалежно від того, хто отримає ці чотири пояси, хто буде обов’язковими претендентами і так далі. Буде цікаво. Тайсон на цей час в цьому не фігурує", – сказав Воррен.

Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.