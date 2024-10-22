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Арум: Ф'юрі старіє, але буде в найкращій формі в бою проти Усика

Станіслав Лисак — 22 жовтня, 09:35
Арум: Ф'юрі старіє, але буде в найкращій формі в бою проти Усика
Top Rank

Голова Top Rank Боб Арум вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) буде в найкращій формі у бою-реванші з українським чемпіоном за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Слова промоутера цитує видання Big Fight Weekend.

"Мені здається, психологічно Тайсон у чудовій формі. Думаю, фізично він буде в найкращій формі. Час — дуже суворий ворог. Ф’юрі старіє і брав участь у багатьох боях. Усик – неймовірно хороший боєць, дуже, дуже добре підготовлений, має величезний набір навичок, тому я чекаю ще одного чудового бою.
Усик, якщо він переможе Ф’юрі, то виграє два бої. Його найкращий бій був з Дюбуа, тому що він без проблем переміг Джошуа у двох поєдинках, а перемога над Даніелем була суперечливою, тому що багато людей вважали, що удар, який повалив Олександра, був законним. У такому разі Дюбуа нокаутував би Усика", – сказав Арум.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Напередодні український боксер поділився деталями підготовки та розповів, що долучає психологів та науковців до тренувального табору.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Боб Арум

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