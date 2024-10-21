Долучаємо науковців та психологів: Усик – про підготовку до бою з Ф'юрі
Український чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів про підготовку до бою проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).
Цитує Усика Ready to Fight.
"Все чудово, все слава Богу. Настрій гарний, команда в зборі. Є над чим працювати. Все Богу дякувати, я дуже радий, що я в таборі тренувальному.
Чим відрізняється цей табір від попереднього? Кожна підготовка різна. Ми долучаємо науковців, нових психологів. Наука, спорт. Багато хто цього не розуміє. Але ми розуміємо, що ми робимо. І я знаю, що це допоможе мені бути кращим в другому бою з Тайсоном Ф’юрі", – сказав Усик.
Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.