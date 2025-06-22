Одразу штовханина: Канело та Кроуфорд провели нервову битву поглядів
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Канело Альварес та чемпіон WBA у першій середній Теренс Кроуфорд провели битву поглядів, яка завершилась штовханиною.
Відео з місця подій опублікувало The Ring.
Так, боксери впритул підійшли один до одного, а після коротких реплік Канело вирішив штовхнути опонента.
Дейна Вайт зупинив розвиток подій між спортсменами, хоча Кроуфорд не намагався вдарити чи штовхнути мексиканця у відповідь.
Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.
Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).
Раніше Теренс, оцінюючи майбутній бій, заявив, що непереможних боксерів не існує.