Одразу штовханина: Канело та Кроуфорд провели нервову битву поглядів

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Канело Альварес та чемпіон WBA у першій середній Теренс Кроуфорд провели битву поглядів, яка завершилась штовханиною.

Відео з місця подій опублікувало The Ring.

Так, боксери впритул підійшли один до одного, а після коротких реплік Канело вирішив штовхнути опонента.

Dana White's angle of the INTENSE face-off between Canelo and Crawford 😬#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/tfSl540epD — Ring Magazine (@ringmagazine) June 22, 2025

Дейна Вайт зупинив розвиток подій між спортсменами, хоча Кроуфорд не намагався вдарити чи штовхнути мексиканця у відповідь.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше Теренс, оцінюючи майбутній бій, заявив, що непереможних боксерів не існує.