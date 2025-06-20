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Чемпіон Бокс

Переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний пояс The Ring

Олександр Булава — 20 червня 2025, 23:59
Переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний пояс The Ring
Ring Magazine

Переможець бою між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) стоятиме пояс журналу The Ring.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Вартість поясу становить 188 тисяч доларів, що зробило його найдорожчим в історії The Ring.

Також голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що в цьому поєдинку він введе бонус за нокаут.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

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Сауль Канело Альварес

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