Переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний пояс The Ring

Переможець бою між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) стоятиме пояс журналу The Ring.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Вартість поясу становить 188 тисяч доларів, що зробило його найдорожчим в історії The Ring.

Також голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що в цьому поєдинку він введе бонус за нокаут.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів.

Canelo Alvarez vs Terence Crawford will have a record-breaking £140,000 ($188,000) Ring Magazine belt on the line 👑💰#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/4hjMFvrtk6 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 20, 2025

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).