Будь-кого можна нокаутувати: Кроуфорд – про бій з Канело

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) заявив, що боксі не існує непереможних. Американець допускає дострокове завершення бою проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Цитує боксера The Ring.

"Нокаутувати можна будь-кого. У Канело гранітне підборіддя, він жорсткий, витривалий. Ми бачили, як його кілька разів хитало... Але за правильних обставин кожен може опинитися в нокауті. Я не можу зосереджуватися на суддях. Мені просто потрібно зосередитися на тому, що я можу зробити, і контролювати те, що в моїх силах у ринзі. А це – вийти туди й переконливо перемогти", – заявив Кроуфорд.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).