Відомий супертяж спрогнозував першу поразку Усика в кар'єрі

Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО) зробив сміливий прогноз на наступний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 КО), в якому той битиметься з легендарним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Його слова передає Matchroom Boxing.

Американський боксер заявив, що українець буде фаворитом протистояння. Проте він вірить в апсет і спрогнозував першу поразку на профі-рингу чинного короля надважкого дивізіону.

"Верховен – справжній боєць, він не якийсь там слабак. Тож я ризикну та поставлю на нього. Він феноменальний боєць у своєму поважному виді спорту. Якщо дивитися на статистику, то так – фаворитом буде Усик, так, Олександр повинен вигравати та все таке. Але я все одно ставлю на свого хлопця, ставлю на свого хлопця Ріко", – сказав Міллер.

Зазначимо, що це буде лише другий боксерський бій у кар'єрі для Ріко Верховена. Він відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі.

На кону стоятиме чемпіонський титул WBC. Раніше прогноз на це протистояння зробив американський тренер Малік Скотт.