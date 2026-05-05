Лапін проведе бій в андеркарді вечора боксу Усик – Верховен: відомий суперник

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (13-0, 5 КО) свій наступний бій проведе 23 травня в андеркарді вечора боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) – Ріко Верховен.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Суперником українського боксера виступить француз Бенджамін Мендес Тані (9-1, 2 КО).

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Даніель переміг представника Латвії Крістапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО), захистивши свої обидва титули.

