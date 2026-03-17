Верховен – про спаринги з Ф'юрі: Він "закрив" мені обидва ока

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 1 КО) пригадав, як спарингував із колишнім чемпіоном світу з боксу Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Його цитує The Ring.

Майбутній суперник Олександра Усика має досвід спарингів проти "Циганського короля", коли останній колись шукав собі спаринг-партнерів у Нідерландах.

Саме тоді наставник Верховена вирішив скористатись чудовою можливістю та порекомендував Ріко побоксувати проти Тайсона.

"Це було давно. Він був тут, у Нідерландах, тренувався зі своїм дядьком Пітером Ф'юрі, який і зараз є моїм тренером. Вони шукали спаринг-партнерів. Тож мій тренер Денніс (Краувел – прим. ред.) сказав: "Слухай, тут є один кремезний боксер. Він шукає спаринги, і я думаю, що тобі це піде на користь". Я відповів: "Так, зробімо це". Це був пекельний спаринг. Він "закрив" мені обидва ока, і я такий: "Вау, це було божевільно. Мені подобається. Я можу багато чому навчитися у цього хлопця", – заявив Верховен.

Бій Верховена проти Усика запланований на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року).

Натомість Ф'юрі повернеться у професійний ринг 11 квітня у Лондоні, коли поб'ється проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова.

Раніше Сергій Радченко та Владислав Сіренко висловились з приводу протистояння Усика проти нідерландського кікбоксера.

Відзначимо, що Верховен дебютував на боксерському профі-рингу у 2014-му, коли нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу.