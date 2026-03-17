Це буде інтригуючий бій: ексчемпіон зізнався, чи вірить в апсет у протистоянні Усик – Верховен

Британський боксер Кріс Біллем-Сміт (21-2, 13 KO) поділився очікуваннями від майбутнього бою Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Колишній чемпіон світу у крузервейті розповів, чи вірить у перемогу нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Він заявив, що це може бути дійсно цікаве шоу, проте дуже сумнівається, що глядачі стануть свідками апсету в цьому протистоянні.

"Ріко великий хлопець, тож бій буде цікавим. Це два різні види спорту, і я був би здивований, якби Усик його легко не переміг. Я вже майже дев'ять років у професійному боксі, і це просто бокс, чи не так? Це сюжетні лінії, які може дати лише бокс. Це шалено, і я впевнений, що багато хто подивиться. Це буде інтригуючий бій", – сказав Біллем-Сміт.

Нагадаємо, що бій Усика з Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Раніше олімпійський призер Станіслав Горуна висловився про нідерландського кікбоксера. Він вважає, що той "справжня машина".