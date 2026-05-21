Верховен: Очікую на дуже технічний бій з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен оцінив майбутнє протистояння з чемпіоном WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я очікую на дуже технічний бій, які він завжди проводить. Високий темп, високий боксерський інтелект. Тож я маю показати свій найкращий бокс і викластися на повну. Чи вплине фактор погоди на бій? Ні, думаю, зараз погода доволі непогана. Звісно, вдень дуже спекотно, до цього потрібно пристосуватися. Але ввечері – доволі непогано", – сказав він.

Верховен оцінив перехід з кікбоксингу в бокс та пообіцяв не задіювати ногу в бою з Усиком.

"Це було інакше. Мені потрібно було звикнути. Я дуже радий тут бути. Перехід пройшов добре. Я триматиму ногу на ринзі – це нове, люди такого ще не бачили. Мені 37 років, але я завжди намагаюся робити щось нове щодня", – сказав Верховен.

Нагадаємо, що WBC санкціонувала битву Усика проти Верховена, а переможець дуелі отримає унікальний пояс від Світової боксерської ради.

Напередодні Усик розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

