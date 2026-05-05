Верховен: Абсолютний проти абсолютного – подібне побачиш нечасто

Олександр Булава — 5 травня 2026, 19:50
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен оцінив готовність до поєдинку проти чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).

"Я роками ставив себе в незручні ситуації, випробовував себе і зростав завдяки цьому. Саме так я залишався на вершині понад десять років. Це не була удача. Це було зароблено.

Абсолютний проти абсолютного на такій сцені – подібне побачиш нечасто.

Дивлячись на мій шлях, ви знаєте, що я не відвертаюся, коли трапляються такі моменти. Я вступаю в бій. Я довіряю тому, що побудував з часом, і знаю, що маю у своєму арсеналі. Я приїжджаю, щоб показати, на що здатний. Дякую всім, хто був зі мною протягом усього цього часу", – заявив Верховен.

Напередодні свою підготовку до поєдинку показав український боксер. Він опублікував відео тренування, де інтенсивно працює на груші.

Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме титул WBC, яким володіє український чемпіон.

