Відомий тренер назвав небезпечних суперників для Усика

Американський тренер Малік Скотт поділився своїми думками щодо того, хто може створити Олександру Усику (24-0, 15 КО) справжні проблеми в ринзі.

Його слова передає The Ring.

Фахівець відреагував на заяву володаря пояса WBC у напівважкій вазі Давіда Бенавідеса (31-0, 25 KO), який висловив бажання в майбутньому провести бій проти чинного короля надважкого дивізіону. Він вважає, що українцю буде важче проти менших суперників.

"Коли справа доходить до Усика, я вважаю, що проблеми йому може створити якийсь менший хлопець. Коли я кажу менший, я не маю на увазі когось схожого на Бенавідеса. Саме тому ми так сильно налаштовані на його бій з Ітаумою. І я вважаю, що Усик теж це знає. Ось чому він без проблем нокаутує цих гігантів. Для нього не проблема битися з Ей Джеєм, Ф'юрі та всіма іншими. Можна навіть побачити, що він намагається добитись третього бою з Ф'юрі. Мені це не дуже цікаво. Але він робить це, бо знає, що ці великі гіганти насправді не на тому рівні, який може створити йому проблем. Хто дійсно міг би створити проблеми, так це менший хлопець Ітаума, швидкий хлопець Бенавідес, хтось, хто може рухатися, бити та не має таких повільних ніг. Тож це має сенс. Але 2 травня Бенавідесу доведеться спочатку зіштовхнутися з Хільберто Раміресом", – сказав Скотт.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе 23 травня проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме пояс WBC.

