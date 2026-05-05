Найбільшим викликом буде Усик: батько Бенавідеса – про плани свого сина в боксі

Батько та тренер чемпіона світу WBA та WBO у першій важкій вазі, а також володаря титулу WBC у напівважкій вазі Давіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) висловився про можливий бій свого сина з Олександром Усиком (24-0, 15 КО), про який останнім часом почало з'являтись чимало чуток.

Його слова передає Bad Left Hook.

Хосе Бенавідес-старший заявив, що хотів би побачити це протистояння. Він віддав належне українському чемпіону, проте повідомив, що поки Давід не планує підійматись у надважкий дивізіон.

"Зараз, я думаю, найбільшим викликом буде Усик. Це буде щось неймовірне. Це єдиний хлопець, про якого я думаю, що це було б шалено. Це був би ще один серйозний виклик, тому що Олександр найкращий у P4P... Я думаю, що Давід зараз дуже молодий, його ваги ще немає. Він збирається схуднути до напівважкого дивізіону. Однак ми ще не досягли рівня розвитку в першій важкій вазі. Тож ми будемо битися в цих двох дивізіонах", – сказав Бенавідес-старший.

Раніше повідомлялося, що Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати цей бій між непереможеними боксерами у 2027 році, які входять у топ-5 оновленого рейтингу P4P від The Ring.

Напередодні Давід Бенавідес здобув дострокову перемогу над Гільберто Раміресом, нокаутувавши його в шостому раунді. Завдяки цьому тріумфу він став чемпіоном світу вже у третьому для себе дивізіоні.