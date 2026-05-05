Усик показав себе на кухні: чемпіон зліпив гігантський бургер з TikTok-зіркою

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик несподівано змінив боксерські рукавички на кухонний інвентар.

Українець зустрівся з відомим американським шеф-кухарем і ветераном армії США Андре Раш, який здобув популярність завдяки кулінарним відео у соцмережах.

У спільному ролику вони разом приготували бургер – від початку до фіналу. Усик і Раш власноруч ліпили котлети, смажили м'ясо, нарізали овочі та в підсумку зібрали великий бургер, продемонструвавши результат на камеру.

Відео швидко привернуло увагу користувачів, адже поєднання світового чемпіона з боксу та популярного шефа виглядає максимально нестандартно.

Раніше повідомлялося, що Усик поділився фото зі спільного відпочинку з Ентоні Джошуа.