Усик показав себе на кухні: чемпіон зліпив гігантський бургер з TikTok-зіркою
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик несподівано змінив боксерські рукавички на кухонний інвентар.
Українець зустрівся з відомим американським шеф-кухарем і ветераном армії США Андре Раш, який здобув популярність завдяки кулінарним відео у соцмережах.
У спільному ролику вони разом приготували бургер – від початку до фіналу. Усик і Раш власноруч ліпили котлети, смажили м'ясо, нарізали овочі та в підсумку зібрали великий бургер, продемонструвавши результат на камеру.
Відео швидко привернуло увагу користувачів, адже поєднання світового чемпіона з боксу та популярного шефа виглядає максимально нестандартно.
