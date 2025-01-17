Джойс назвав свого наступного суперника
Британський боксер надважкої ваги Джо Джойса (16-3, 15 КО) наступний бій проведе з 40-річним Патріком Корте (22-4-1, 18 КО).
Про це розповів боксер FightHype.
Поєдинок відбудеться 1 березня.
"На цю мить моїм наступним суперником є Патрік Корте. Я не впевнений, бо він може знятися.
Я хочу вдало почати рік, а далі буде ще захопливих боїв. Це сходинка до більшої кількості поєдинків і до гучних імен. Мій менеджер і промоутер уже ведуть розмови наступні кроки. Є дуже багато варіантів і потенційних боїв", – розповів Джойс.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.
Корне востаннє виходив на ринг у жовтні, коли переміг Павела Соура.