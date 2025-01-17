Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Джойс назвав свого наступного суперника

Олександр Булава — 17 січня 2025, 17:37
Джойс назвав свого наступного суперника
Джо Джойс
Getty Images

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойса (16-3, 15 КО) наступний бій проведе з 40-річним Патріком Корте (22-4-1, 18 КО).

Про це розповів боксер FightHype.

Поєдинок відбудеться 1 березня.

"На цю мить моїм наступним суперником є Патрік Корте. Я не впевнений, бо він може знятися.

Я хочу вдало почати рік, а далі буде ще захопливих боїв. Це сходинка до більшої кількості поєдинків і до гучних імен. Мій менеджер і промоутер уже ведуть розмови наступні кроки. Є дуже багато варіантів і потенційних боїв", – розповів Джойс.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Корне востаннє виходив на ринг у жовтні, коли переміг Павела Соура.

Джо Джойс

Джо Джойс

Джойс: На мене чекає ще багато важливих моментів
Боксер, який першим нокаутував Дюбуа, викликав його на бій
Джойс: Я готовий побитися з Джошуа
Це був близький бій: Джойс — про поразку від Чісори
Все залежить від Тайсона: Джойс назвав фаворита бою Усик — Ф'юрі

Останні новини