Це буде великий бій: Джойс – про поєдинок з Вайтом

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс (16-3, 15 КО) оцінив бій проти колишнього тимчасового чемпіона світу за версією WBC Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).

Цитує боксера BoxingScene.

"Я дуже схвильований. Це буде велике шоу боксу у суперважкій вазі. У мене є запланований бій 1 березня, до якого потрібно підготуватися, і я буду готуватися до цього бою. Я дійсно дуже схвильований і готовий прийняти цей виклик", – розповів Джойс.

Також боксер відповів на запитання, чи готовий він нокаутувати Джойса..

"Так, це найкращий спосіб виграти бій. У нас буде великий поєдинок. Я збираюся вдарити тебе по обличчю, ти спробуєш вдарити мене, і я виграю. Я впевнений у своїх силах… Це буде цікавий бій", – зазначив Джойс.

Поєдинок Джойс – Вайт 5 квітня у Манчестері.

Нагадаємо, Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів.