Це мене не зупинить, – Вайлдер не буде відмовлятись від можливого бою з Джошуа

Деонтей Вайлдер (45-4-1, 44 КО) розповів, чи буде він йти до кінця, аби організувати очний бій проти ще одного британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його цитує BadLeftHook.

Американський боксер запевнив, що навіть погане суддівство, яке було у зустрічі проти Дерека Чісори, не змусить його відмовитися від ідеї щодо поєдинку з Ей Джеєм.

"Ні, це мене не зупинить. Один поганий випадок не зіпсує мені враження. Я люблю приїжджати сюди – тут одні з найкращих фанатів у світі… Але коли трапляються такі рефері – це страшно. Сподіваюся, що боксерська комісія зверне на це увагу. Такий рефері більше не повинен працювати – це моя чесна думка", – сказав Деонтей.

4 квітня 2026 року Вайлдер переміг Чісору за роздільним рішенням суддів та кинув виклик Джошуа, який востаннє боксував у грудні 2025-го, коли нокаутував Джейка Пола.

Цікаво, що ще перед боєм Чісора – Вайлдер тренер Роберт Гарсія заявляв, що звитяга над британцем наблизить "Бронзового бомбардувальника" до битви проти Ей Джея.

Менеджер Деонтея вже анонсував повернення у ринг свого клієнта, тоді як Джошуа відновив тренування після смертельної ДТП, у якій загинули його двоє тренерів-друзів.