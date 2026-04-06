Менеджер Вайлдера анонсував повернення "Бронзового бомбардувальника" у ринг

Менеджер "Бронзового бомбардувальника" Шеллі Фінкель висловився про травму Деонтея Вайлдера (45-4-1, 44 КО) після перемоги над Дереком Чісорою (36-14, 23 КО) за роздільним рішенням суддів та поділився наступними планами американця.

Його цитує Boxing-Social.

Представник команди боксера розповів, що Деонтей точно не повернеться у ринг до літа 2026 року.

"Спершу подивимося, наскільки серйозною є травма його руки, і від цього відштовхнемося. Це визначить терміни. Він дуже важко працював, щоб підготуватися до цього бою, тож зараз час трохи відпочити й переконатися, що рука повністю загоїться. Він не повернеться в ринг до червня", – сказав Фінкель.

Чісора заявляв, що зламав супернику ребро та руку.

Перед поєдинком британський супертяж анонсував, що битва проти Вайлдера стане для нього прощальною. Однак після програного бою запевнив, що рішення щодо закінчення кар'єри ухвалюватиме разом із дружиною.

