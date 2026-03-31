Наблизиться до Джошуа: відомий тренер назвав переможця бою Чісора – Вайлдер

Софія Кулай — 31 березня 2026, 13:17
Тренер Роберт Гарсія висловився про майбутнє протистояння Дерека Чісори (36-13, 23 КО) проти Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), у якому може визначитись суперник Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його цитує Boxing Scene.

Наставник не приховує, що хотів би побачити "Бронзового бомбардувальника" переможцем двобою, який запланований на 4 квітня 2026 року на арені "О2" у Лондоні.

Гарсія переконаний, що потенційна перемога Вайлдера над Чісора наблизить його до поєдинку проти Ей Джея.

"Я б хотів, щоб переміг Вайлдер. Знаєте чому? Бо якщо він виграє і нокаутує Чісору – він фактично поїде до Англії та переможе місцевого бійця. І тоді бій проти Ентоні Джошуа стане набагато більшим. Просто величезним. І це той бій, який...", – сказав Гарсія.

Коуч не приховує своє бажання насолодитись можливою битвою Джошуа проти Вайлдера, яка, за його словами, повинна була відбутись ще 10 років тому. Він гадає, що промоутери теж придивляються до такої ймовірної дуелі.

"Хочу побачити Ентоні Джошуа проти Вайлдера, бо це мало відбутися ще десять років тому. Але навіть через десять років це все одно буде великий поєдинок. Особливо там, в Англії, у Великій Британії – це буде грандіозна подія", – додав тренер.

Нагадаємо, що Джошуа повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. В аварії загинуло його двоє тренерів-друзів.

Ентоні вже приписують ймовірну зустріч із Ділліаном Вайтом.

Раніше повідомлялось, що колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі оцінив бій Чісора – Вайлдер. 

