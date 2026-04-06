Авторитетний інсайдер знайшов наступного суперника для Джошуа

Журналіст Аріель Хельвані поділився думкою з приводу можливого протистояння Деонтея Вайлдера (45-4-1, 44 КО) проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО), який повернувся до тренувань після смертельної ДТП.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Інсайдер запропонував Ей Джею суперника перед його бажаною зустріччю з Тайсоном Ф'юрі.

"Якщо Ей Джей хоче провести бій перед поєдинком з Ф'юрі – нехай це буде Вайлдер. Він зможе закрити два єдині бої, яких йому бракувало, а потім піти за званням абсолютного чемпіона під керівництвом Усика у 2027 році. Уявіть лише цю картину", – написав Хельвані.

Нагадаємо, що Вайлдер 4 квітня 2026 року переміг Дерека Чісору за роздільним рішенням суддів та кинув виклик Джошуа, який востаннє боксував у грудні 2025-го, коли нокаутував Джейка Пола.

Цікаво, що ще перед боєм Чісора – Вайлдер тренер Роберт Гарсія заявляв, що звитяга над британцем наблизить "Бронзового бомбардувальника" до битви проти Ей Джея.

Окрім цього Ентоні також приписують двобій проти Ділліана Вайта. Менеджер Деонтея вже анонсував повернення у ринг свого клієнта.