Розігрів перед Усиком: Вайлдер проведе бій проти Чісори – ЗМІ

Софія Кулай — 20 січня 2026, 11:12
Деонтей Вайлдер
Колишній чемпіон у гевівейті Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) близький до проведення бою проти британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє Brunch Boxing

Протистояння Вайлдер – Чісора може відбутись у квітні 2026 року. Місце проведення – Велика Британія.

Зазначається, що вже скоро у Лондоні відбудеться пресконференція, на якій офіційно оголосять про цей бій. До слова, Чісора востаннє боксував у лютому 2025-го, коли переміг шведа Отто Валліна. Натомість Вайлдер у червні минулого року здолав Тайрелла Герндона.

Попри це у планах Деонтея залишається ідея із проведенням поєдинку проти Олександра Усика. Ймовірно, що ця зустріч відбудеться влітку 2026-го. Орієнтовний дедлайн бою – кінець липня або початок серпня.

Нагадаємо, що Світова боксерська рада (WBC) схвалила прохання Олександра щодо добровільного захисту поясу.

Раніше повідомлялось, що The Ring не включив Усика у список номінантів на звання найкращого боксера 2025 року. Натомість нокаут Олександра у реванші проти Даніеля Дюбуа заслужив на увагу авторитетного журналу.

