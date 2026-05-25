Наваррете здолає без проблем: Постол – про повернення Ломаченка

Український боксер Віктор Постол (33-6, 12 КО) відреагував на інформацію про повернення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Його слова передає 24tv.

"Бачив у мережі, що Василь повертається і якщо він це обрав, то чому б і ні? Він хоче знову себе показати, потішити глядачів. Якщо його опонентом буде Наваррете – Василь здолає без проблем. А ось якщо це буде Девіс, то уже трохи складніше. Шанси десь 50/50", – сказав він.

Постол вважає, що якщо Ломаченко весь цей час не підтримував форму, йому буде складно успішно повернутися в ринг.

"Якщо Ломаченко за ці два роки не підтримував форму, це дійсно дасться взнаки і Василю буде дуже важко. А якщо він перебував у кондиціях і вийде з топовим боксером – Василь небагато втратить", – підсумував Постол.

Востаннє Ломаченко проводив офіційний двобій у травні 2024-го коли здолав Джорджа Камбососа за пояс IBF. Після перемоги Василь вів перемовини щодо організації бою проти Джервонти Девіса (восени 2024-го), але через проблеми зі спиною був змушений оголосити про завершення кар'єри в червні 2025 року.

Егіс Клімас, менеджер ексчемпіона, підтвердив інформацію про повернення українця у профі-ринг. Відомий американський промоутер Боб Арум прокоментував бажання "Матриці" повернутися на ринг.

На камбек Ломаченка вже відреагував колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс. Американець скористався можливістю та заговорив про своє бажання побитися із Василем.