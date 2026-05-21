Інсайдер назвав дату дебюту українського боксера Дерев'янченка у Zuffa Boxing

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (16-6, 11 KO) повинен повернутися на ринг 26 липня 2026-го.

Про це інформує Ден Рафаель.

Саме на цю дату припаде дебют українця у новому промоушені Zuffa Boxing, з яким він підписав контракт наприкінці квітня цього року.

"За інформацією джерела, обізнаного з планами, компанія Zuffa готує турнір за участю Едгара Берланги, Річардсона Гітчінса та Сергія Дерев'янченка, який відбудеться 26 липня в Нью-Йорку", – написав відомий інсайдер.

Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Раніше менеджер українського бійця анонсував його наступний двобій.

Востаннє Дерев'янченко боксував на початку липня 2025-го, коли нокаутував американця Джеремі Рамоса на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл.