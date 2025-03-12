Валлін обдумував завершення кар'єри після поразки від Чісори

Шведський надважковаговик Отто Валліна (27-3, 15 КО) хотів завершити професійну кар'єру після поразки від 41-річного Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

В інтерв’ю Sundsvall Tidning Отто сказав, що збирався повісити рукавички відразу після бою, але тепер він передумав і обіцяє повернутися: "Я збираюся змінити це на щось краще", – сказав Валлін.

Нагадаємо, Чісора переміг шведа одноголосним рішенням суддів, хоча саме Отто був фаворитом бою.

Завдяки тріумфу Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.