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Валлін обдумував завершення кар'єри після поразки від Чісори

Олександр Булава — 12 березня 2025, 20:03
Валлін обдумував завершення кар'єри після поразки від Чісори
Отто Валлін
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Шведський надважковаговик Отто Валліна (27-3, 15 КО) хотів завершити професійну кар'єру після поразки від 41-річного Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

В інтерв’ю Sundsvall Tidning Отто сказав, що збирався повісити рукавички відразу після бою, але тепер він передумав і обіцяє повернутися: "Я збираюся змінити це на щось краще", – сказав Валлін.

Нагадаємо, Чісора переміг шведа одноголосним рішенням суддів, хоча саме Отто був фаворитом бою.

Завдяки тріумфу Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Дерек Чісора Отто Валлін

Дерек Чісора

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