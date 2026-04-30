Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Почалася нова глава: відомий український боксер підписав контракт з Zuffa Boxing

Олексій Мурзак — 30 квітня 2026, 19:12
Сергій Дерев'янченко
Getty Images

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (16-6, 11 KO) підписав контракт з промоутерською компанією Zuffa Boxing.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Почалася нова глава. У мене багато планів – завершити незавершені справи", – написав Деревʼянченко.

У ніч на 2 липня на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл, штат Тенессі, Сергій Дерев'янченко повернувся на ринг після майже річного простою, де нокаутував американця Джеремі Рамоса (14-16, 4 КО).

Раніше до Zuffa Boxing приєдналися українські боксери Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.

Обидва вже провели перші поєдинки під егідою Zuffa Boxing. 2 лютого Богачук за роздільним рішенням суддів переміг росіянина Раджаба Бутаєва, а Гвоздик програв нокаутом Радівоє Калайджичу.

Нагадаємо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Останні новини