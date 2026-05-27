Це було потрібно для боксу: Канело оцінив бій Усика з Верховеном

Колишній абсолют у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) висловився про непросту перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Boxing King Media.

Зірковий боксер заявив, що його здивував нідерландець. Він пояснив, чому чинний король надважкого дивізіону мав проблеми зі своїм суперником і зізнався, чи радий такому підсумковому результату.

"О, я не очікував такого від Ріко, хороший був бій. Стиль іноді може бути складним, треба розібратися зі стилем хлопця, якого ти не знаєш. У нього в боксі не було багато боїв. Ось що сталося. Щодо дострокової зупинки, то рефері зробив усе правильно. Думаю, він врятував Верховена від справжнього нокауту. Тож це добре. Мені важко оцінювати, хто вигравав за очками, я радий, що Усик переміг, це було потрібно для боксу", – сказав мексиканець.

Нагадаємо, що українець переміг достроково в 11 раунді. Спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Без урахування цієї 3-хвилинки Усик мінімально поступався за записками суддів. Один рефері фіксував поразку 94:96, а двоє інших – нічию.

Напередодні думками про це протистояння поділився Джейсон Стейтем. Актор вважає, що Ріко Верховена пограбували судді.