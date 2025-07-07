Дивись, мамо, я можу літати: Усик душевним дописом у соцмережах нагадав про скорий бій з Дюбуа

Олександр Усик зворушив соцмережі емоційною публікацією, у якій зібрав найважливіші моменти своєї спортивної історії.

На колажі боксер стоїть на балконі й ніби спостерігає за самим собою в різні періоди життя – з того самого моменту, коли мама вперше привела його на бокс, і до тріумфу в Саудівській Аравії, що зробив його абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

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Серед спогадів – і золото на Олімпіаді в Лондоні, і легендарний кубок Мухаммеда Алі, і статус абсолютного чемпіона у першій важкій вазі. Завершує картину образ Усика з піднятою шпагою – символ його реваншу з Тайсоном Ф’юрі.

" Дивись, мамо, я можу літати", – йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, 19 липня українським чемпіон проведе другий поєдинок із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі".

Раніше повідомлялося, що місткість "Вемблі" на реванш Усик – Дюбуа можуть збільшити.

Напередодні Олександр поділився найважливішими моментами у своїй кар’єрі, які для нього мають особливе значення.