Місткість Вемблі на реванш Усик – Дюбуа можуть збільшити – Воррен

Промоутер Френк Воррен розповів, що організаторами бою Олександра Усика (23-0, 14 КО) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) розглядається варіант збільшення кількості місць для глядачів на стадіоні Вемблі.

Слова Воррена цитує The Ring.

"Зараз ми на рівні 78 тисяч проданих квитків. Якщо досягнемо приблизно 84 тисячі або десь близько цього, тоді подамо заявку на 94 тисячі. Це потрібно робити завчасно, тож ми зробимо це лише тоді, коли будемо впевнені, що зможемо заповнити всі місця", – заявив Воррен.

Зазначимо, що 94 тисячі місць – максимальна місткість стадіону Вемблі у Лондоні, який вважається найбільшою ареною в Англії.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що Льюїс вкотре розхвалив Дюбуа перед боєм з Усиком.