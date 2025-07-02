Олімпійське золото і абсолютне чемпіонство: Усик назвав п’ять головних моментів у своїй кар’єрі

Олександр Усик поділився п’ятьма найважливішими моментами у своїй кар’єрі, які для нього мають особливе значення.

Український чемпіон взяв участь у цікавому челенджі від DAZN, де він щиро поділився найкращими миттєвостями спортивного життя.

Першим став день, коли він вперше прийшов у боксерський зал у 2002 році, саме тоді почався його шлях у спорті. Другим моментом Усик назвав свою першу велику перемогу – золото на чемпіонаті Європи у Ліверпулі 2008 року.

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Далі він згадав титул чемпіона світу серед аматорів у 2011-му, який лише закріпив його статус у світовому боксі. Особливе місце займає й тріумф на Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року, де Усик здобув золото.

Завершує список історична перемога у 2024 році в Саудівській Аравії, коли українець став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, перемігши Тайсона Ф’юрі.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик проведе другий поєдинок із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі". Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що місткість "Вемблі" на реванш Усик – Дюбуа можуть збільшити.

Напередодні визначився офіційний транслятор другого бою між українським чемпіоном та британським претендентом.