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Олімпійське золото і абсолютне чемпіонство: Усик назвав п’ять головних моментів у своїй кар’єрі

Богдан Войченко — 2 липня 2025, 18:30
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Олімпійське золото і абсолютне чемпіонство: Усик назвав п’ять головних моментів у своїй кар’єрі

Олександр Усик поділився п’ятьма найважливішими моментами у своїй кар’єрі, які для нього мають особливе значення.

Український чемпіон взяв участь у цікавому челенджі від DAZN, де він щиро поділився найкращими миттєвостями спортивного життя.

Першим став день, коли він вперше прийшов у боксерський зал у 2002 році, саме тоді почався його шлях у спорті. Другим моментом Усик назвав свою першу велику перемогу золото на чемпіонаті Європи у Ліверпулі 2008 року.

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Далі він згадав титул чемпіона світу серед аматорів у 2011-му, який лише закріпив його статус у світовому боксі. Особливе місце займає й тріумф на Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року, де Усик здобув золото.

Завершує список історична перемога у 2024 році в Саудівській Аравії, коли українець став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, перемігши Тайсона Ф’юрі.

@daznboxing A truly 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐢𝐜 career 🤩 @oleksandr.usyk ♬ original sound - DAZNBoxing

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик проведе другий поєдинок із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарній арені "Вемблі". Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що місткість "Вемблі" на реванш Усик – Дюбуа можуть збільшити.

Напередодні визначився офіційний транслятор другого бою між українським чемпіоном та британським претендентом.

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