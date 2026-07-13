Чісора раптово звинуватив та обізвав Усика після звільнення поясів: Цей хлопець – сволота

Британський супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) не охоче висловився про Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Seconds Out.

Ветеран боксу спершу взагалі відмовився коментувати рішення українця відмовитися від усіх чемпіонських титулів, за винятком поясу The Ring.

Однак згодом пригадав, як раніше просив Олександра звільнити пояс за версією IBF, аби він зміг провести титульний бій проти Деонтея Вайлдера. Але тоді Усик не пристав на пропозицію.

"Усик мене розлютив, бо я дзвонив його менеджеру. Я дзвонив йому. Я навіть телефонував йому по відеозв'язку, і він показав мені свою прекрасну доньку. Він був удома зі своєю родиною. Я сказав: "Бро, я битимусь з Деонтеєм Вайлдером. Відмовся від титулу IBF, зроби це для мене як друг". Усик відповів: "О, я тобі про все повідомлю". Клятий виродок. Цей хлопець – сволота", – заявив Дерек.

Чісора розповів, що його команда тиснула на непереможеного українського боксера. Представники Дерека турбували Усика щодня, а він у підсумку не погодився.

"Ми тиснули на нього. Ми дзвонили йому щодня, а він не погоджувався. А потім він раптом вирішив битися з кікбоксером і зрозумів, що він уже не той. І він одразу ж відмовився від титулів. Я думаю, що це було егоїстично з його боку. Ти очікуєш, що люди в боксі будуть твоїми друзями, але ми всі різні, чувак", – відповів 42-річний британець.

Нагадаємо, що Чісора, який нещодавно відвідав бій Мурата Гассієва у Москві, таки виходив на ринг проти Вайлдера. Було це на початку квітня 2026-го. Поєдинок у Лондоні на "O2 Arena" закінчився перемогою Деонтея роздільним рішенням суддів.

Тепер вже Усику приписують битву з "Бронзовим бомбардувальником" у США, яка має стати прощальною у кар'єрі українця.

Раніше такий вчинок Олександра розкритикував тренер Ітауми, який дорікнув Усику. За словами наставника, боксер із Криму запізно відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів.