Дюбуа – Вордлі: усе, що варто знати про титульний реванш британських панчерів

Реванш між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі стане продовженням одного з найяскравіших протистоянь у надважкій вазі за останній час. П'ять місяців тому вони вже ділили ринг, видавши "рубку", яка точно претендуватиме на звання бій року.

"Чемпіон" розповість усе, що треба знати про майбутню зустріч зіркових боксерів.

Місце та дата реваншу Дюбуа – Вордлі

Поєдинок відбудеться 17 жовтня в Англії. Боксери визначатимуть сильнішого на легендарній арені The O2 у Лондоні.

Це протистояння стане головною подією вечора боксу. Основний кард розпочнеться о 21:00 за київським часом, а Дюбуа та Вордлі вийдуть на ринг орієнтовно близько 00:30 у ніч на 18 жовтня. Час головного бою може змінитися залежно від тривалості андеркарду.

На кону стоятиме чемпіонський пояс WBO у надважкій вазі. Наразі ним володіє Даніель, для якого це буде перший захист після перемоги над Фабіо у травні.

Дюбуа та Вордлі перед реваншем Getty Images

Хто битиметься в андеркарді?

Перед головною подією відбудеться ще 11 поєдинків. У співголовному двобої непереможений Луї О'Догерті (12-0, 3 KO) захищатиме титули чемпіона Великої Британії та Співдружності у легкій вазі проти Майкла Гомеса-молодшого (23-2, 8 KO).

Ще одним цікавим протистоянням стане бій у надважкій вазі між дворазовим олімпійським чемпіоном Баходіром Джалоловим (17-0, 15 KO) та Соломоном Дакресом (10-1, 3 KO). Узбек досі не програвав серед професіоналів, тоді як британець у попередньому поєдинку здолав до того непереможеного Владислава Сіренка.

Луї О'Догерті (12-0, 3 KO) – Майкл Гомес-молодший (23-2, 8 KO)

Баходір Джалолов (17-0, 15 KO) – Соломон Дакрес (10-1, 3 KO)

Нельсон Бірчалл (12-0, 9 KO) – Леві Джайлз (17-3-1, 4 KO)

Тоні Кьортіс (14-1, 3 KO) – Керім Агіус (6-1-2, 0 KO)

Лейтон Бірчалл (5-0, 3 KO) – Алехандро Моралес Часаро (9-9-2, 5 KO)

Фаваз Абороде (2-0, 2 KO) – Рашид Омар (8-9, 1 KO)

Менні Сафарі (дебют) – Джейк Поллард (1-121-1, 0 KO)

Адам Оланіян (4-0, 4 KO) – Ден Гарбер (14-9, 2 KO)

Аарон Нор'єга (2-0, 2 KO) – Леонардо Баес (5-21, 0 KO)

Зейн Ахмед (3-0, 1 KO) – Кейсі Бреднем (1-50, 0 KO)

Ісая Гамільтон-Аллен (3-0, 0 KO) – Дженсен Ірвінг (6-40-2, 1 KO)

Профіль боксерів

Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа Getty Images

Даніель Дюбуа (23-3, 22 KO) – дворазовий чемпіон світу та один із найнебезпечніших панчерів сучасної надважкої ваги. Британець виграв достроково 22 із 23 своїх переможних поєдинків, а основу його стилю складають потужний джеб, фізичний тиск і важкі серійні атаки.

"Динаміт" пройшов непростий шлях до нинішнього статусу. У 2020 році він зазнав першої поразки на профі-рингу від Джо Джойса, а у 2023-му поступився Олександру Усику в першій спробі стати повноцінним чемпіоном світу.

Після цього Даніель видав найкращий відрізок своєї кар'єри. Британець достроково переміг Джаррелла Міллера, Філіпа Хрговича й Ентоні Джошуа. Особливо гучною стала перемога над останнім – Дюбуа кілька разів відправив ексчемпіона в нокдаун і завершив бій брутальним нокаутом у п'ятому раунді.

У липні 2025 року Дюбуа вдруге зустрівся з Усиком у битві за абсолют, але знову програв українцю достроково. А цієї весни британець повернувся на вершину, відібравши пояс WBO саме у Вордлі.

Вік : 29 років

: 29 років Зріст : 196 см

: 196 см Вага : 114,2 кг (в останньому бою)

: 114,2 кг (в останньому бою) Розмах рук : 198 см

: 198 см Стійка: ортодокс

Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі Getty Images

Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 KO) має одну з найбільш незвичних історій серед топових надважковаговиків. Британець не виступав на серйозному аматорському рівні та почав займатися боксом лише у 21 рік.

Відсутність класичної боксерської школи частково сформувала його непередбачуваний стиль. Вордлі часто діє нестандартно, змінює ритм і кути атак та покладається на потужний одиночний удар. Особливо небезпечною залишається його права рука – 19 із 20 перемог Фабіо здобув достроково.

Першим серйозним випробуванням на високому рівні для нього став бій із Фрейзером Кларком у 2024 році. Після 12 важких раундів судді зафіксували нічию, однак у реванші Вордлі не залишив супернику шансів і нокаутував його вже в першій трихвилинці.

Наступного року Вордлі ще двічі підтвердив репутацію бійця, здатного змінити хід поєдинку одним ударом. Британець зупинив Джастіса Гуні в десятому раунді, а потім нокаутував Джозефа Паркера в 11-му та завоював тимчасовий пояс WBO.

Після відмови Олександра Усика від титулу Фабіо отримав статус повноцінного чемпіона світу. Поразка від Дюбуа стала першою в його професійній кар'єрі.

Вік : 31 рік

: 31 рік Зріст : 196 см

: 196 см Вага : 109,8 кг (в останньому бою)

: 109,8 кг (в останньому бою) Розмах рук : 198 см

: 198 см Стійка: ортодокс

Як минув перший бій Вордлі – Дюбуа?

Перша зустріч британців відбулася 9 травня 2026 року та мала шокуючий початок. Вордлі відправив суперника в нокдаун уже на десятій секунді. У третьому раунді Дюбуа знову опинився на настилі, і здавалося, що чемпіон близький до дострокової перемоги.

Проте після цього перебіг поєдинку повністю змінився. "Динаміт" продемонстрував здатність тримати удар, почав активно використовувати джеб і поступово перехопив ініціативу. Фабіо дедалі частіше пропускав силові удари та втрачав темп.

Після десяти раундів усі троє суддів віддавали перевагу Дюбуа з однаковим рахунком 96:92. На початку 11-ї трихвилинки претендент продовжив тиснути, а на Вордлі вже було боляче дивитись через повністю розбите обличчя. Він так і не опинився в нокдауні, проте рефері вирішив зупинити поєдинок достроково, зафіксувавши перемогу Даніеля технічним нокаутом.

За підсумками бою "Динаміт" доніс до цілі 179 ударів проти 97 у Фабіо та відібрав у земляка чемпіонський пояс WBO. Сам Вордлі після поєдинку визнав, що ранні нокдауни зіграли з ним злий жарт. Британець почав занадто активно шукати ще один силовий удар і відійшов від початкового плану.

Тепер у нього буде можливість перевірити, чи справді саме ця помилка стала вирішальною. Фабіо запевняє, що зробив висновки та готовий присоромити скептиків.

Прогнози на бій від зірок боксу

У цьому протистоянні більшість експертів віддають перевагу Дюбуа. При цьому фахівці відзначають нокаутуючу силу правої руки претендента, яка може стати геймченджером.

Ексчемпіон світу Джордж Гроувс у коментарі Boxing News Online заявив, що "Динаміт" має впевнено перемагати, якщо перебуватиме в оптимальній формі.

"Давайте розберемося: Вордлі не має аматорського досвіду і є дуже обмеженим боксером, але водночас дуже ефективний у своєму стилі. Він великий, сильний, потужний, відважний, хоча його стиль, можливо, дещо незграбний. Дюбуа розібрався з цим минулого разу, і, справді, якщо згадати, що його відправляли в нокдаун у першому та третьому раундах, то це був особливий виступ з його боку, адже він зробив усе це зі струсом мозку. Я думаю, що якщо Даніель вийде на ринг у найкращій формі, то спокійно переможе".

Також тріумф Даніеля прогнозує Карл Фроч. Він вважає, що в дуелі цих боксерів чинний чемпіон є великим фаворитом і назвав єдиний шанс претендента на апсет.

"Знаєте, потрібно пройти школу аматорського боксу, здобути цей багаж, а потім поступово підніматися: бої початкового рівня, регіональні пояси, рівень чемпіона Британії, пару захистів, кілька 12-раундових дистанцій... А Вордлі усе це просто проскочив. Він перестрибнув чергу, а це мало кому вдається. Якби вони билися 10 разів, я б сказав, що Фабіо програє всі 10 – особливо на дистанції у 12 раундів, якщо тільки не ризикне з перших секунд. Моя порада для Фабіо Вордлі, якщо ти мене чуєш: йди у ва-банк", – цитує слова ексчемпіона Sun Sport.

Також у перемозі "Динаміта" переконаний і Дерек Чісора. Ба більше, в коментарі talkSPORT Boxing він спрогнозував, що це буде останній поєдинок у кар'єрі Фабіо:

"Слухай, гадаю, це останній бій Вордлі в боксі, бо він зараз більше зосереджений на ролі експерта – на DAZN, телебаченні, радіо. Не думаю, що він хоче далі боксувати. Вважаю, це просто спроба заробити грошей наостанок. Він більше не хоче бути в цьому спорті. Тож, якщо Вордлі й спробує тиснути на Даніеля в перших трьох раундах, то після них Дюбуа все одно переможе нокаутом".

Одним із небагатьох, хто віддає перевагу Фабіо Вордлі є Річард Ріакпоре. Чемпіон Великої Британії у студії Sun Boxing заявив, що вірить у перемогу претендента.

"Я схиляюся до Фабіо, вважаю, що він здатен внести необхідні корективи. Йому не варто втягуватися в рубку з Дюбуа – потрібно все добре проаналізувати та чітко слухати свого тренера Бена Девісона. Думаю, у них є хороший план, який може принести перемогу. Я бачив, як вони підготували той перший правий удар: Вордлі відтягнув його руку вниз, а потім пробив у стилі Вайлдера – і відправив Дюбуа в нокдаун. Якщо він знову підійде до бою з настільки хорошою стратегією та якісно проведе тренувальний табір, думаю, він може перемогти. Не сказав би, що з великою перевагою – десь 60 на 40".

Де дивитись бій Дюбуа – Вордлі 2?

Офіційним світовим транслятором вечора боксу в Лондоні є медіаплатформа DAZN. Основна частина шоу транслюватиметься за системою Pay-Per-View.

Вартість перегляду в Україні складає близько 900 гривень. Водночас для користувачів тарифу DAZN Ultimate PPV входить у підписку без додаткової оплати.

Прогноз букмекерів

Фаворитом майбутнього протистояння вважається Даніель Дюбуа. Коефіцієнт на перемогу чинного чемпіона складає 1,28. Тріумф Вордлі оцінюється у 3,40, а нічия – 21,00.

Найбільш ймовірним результатом поєдинку є дострокова перемога "Динаміта" з коефіцієнтом 1,52. Його виграш за очками оцінюється у 5,50.

На звитягу претендента нокаутом можна поставити з коефіцієнтом 4,50. Перемога Фабіо рішенням суддів – 19,00.