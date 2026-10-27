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WBO зобов'язала Шакура провести захист титулу із Мурталлой

Володимир Максименко — 27 жовтня 2026, 17:00
WBO зобов'язала Шакура провести захист титулу із Мурталлой
Шакур Стівенсон
Getty Images

WBO задовільнила клопотання Реймонда Мурталли та наказала Шакуру Стівенсону провести захист титулу. 

Про це повідомили у The Ring.

Американець здобув пояс у січні 2026 року, перемігши Теофімо Лопеса одноголосним рішенням суддів. Мурталла, своєю чергою, у серпні здолав Робсона Консейсау, завдяки чому піднявся на перше місце рейтингу WBO.

Напередодні боксер звернувся до організації із запитом про примус Шакура до захисту – Реймонду пішли на зустріч, зобов'язавши Стівенсона провести бій.

Зауважимо, що Реймонд Мурталла одразу після перемоги над Консейсау звільнив пояс IBF у легкій вазі заради боїв у напівсередній категорії.

Раніше повідомлялось, що Шакур веде переговори про бій з Хейні, але контакти на межі зриву.

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