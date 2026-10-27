WBO зобов'язала Шакура провести захист титулу із Мурталлой

WBO задовільнила клопотання Реймонда Мурталли та наказала Шакуру Стівенсону провести захист титулу.

Про це повідомили у The Ring.

Американець здобув пояс у січні 2026 року, перемігши Теофімо Лопеса одноголосним рішенням суддів. Мурталла, своєю чергою, у серпні здолав Робсона Консейсау, завдяки чому піднявся на перше місце рейтингу WBO.

‼️ The WBO have now officially ordered The Ring champion Shakur Stevenson to defend his WBO junior welterweight title against Raymond Muratalla next. https://t.co/bDYZzmWFoQ — Ring Magazine (@ringmagazine) October 27, 2026

Напередодні боксер звернувся до організації із запитом про примус Шакура до захисту – Реймонду пішли на зустріч, зобов'язавши Стівенсона провести бій.

Зауважимо, що Реймонд Мурталла одразу після перемоги над Консейсау звільнив пояс IBF у легкій вазі заради боїв у напівсередній категорії.

Раніше повідомлялось, що Шакур веде переговори про бій з Хейні, але контакти на межі зриву.