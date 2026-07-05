Наймолодший чемпіон світу успішно захистив титул, здолавши до того непереможного боксера

Американець Абдулла Мейсон (21-0, 18 KO) успішно захистив чемпіонський титул WBO в легкій вазі, здобувши непросту перемогу над своїм земляком Альбертом Беллом (28-1, 9 KO).

Їхнє очне протистояння стало головною подією вечора боксу у Клівленді. Спочатку молодий чемпіон мав битись проти британця Джо Кордіни, проте той знявся з поєдинку через проблеми з американською візою.

Його замінив на короткому повідомленні Альберт Белл, який мав бездоганний рекорд із 28 перемог. З перших раундів 22-річний Мейсон зробив акцент на швидкість, проте його суперник був готовий до такого стилю й успішно контратакував кросами.

Белл забирав перші раунди за очками, але після екватору битви сили почали його залишати. Чемпіон поступово відігравав відставання та виснажував претендента потужними комбінаціями протягом другої половини дистанції.

Альберт намагався дожити до гонгу, розраховуючи забрати перемогу рішенням суддів. Розв'язка протистояння настала в останньому раунді.

Мейсон затиснув претендента біля каната, після чого той упав на чемпіона. Рефері оцінив стан Белла й ухвалив рішення зупинити бій, зафіксувавши перемогу 22-річного американця технічним нокаутом.

Нагадаємо, що напередодні Ксандер Заяс втратив два чемпіонські пояси, поступившись Джарону Еннісу. Раніше саме він був наймолодшим чемпіоном світу, поки цей статус не здобув Абдулла Мейсон.